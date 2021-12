Fiorentina, anche il Galatasary sull’obiettivo Joao Pedro (Di martedì 28 dicembre 2021) L’obiettivo della Fiorentina Joao Pedro del Cagliari è finito nel mirino del Galatasary: le ultime La Fiorentina sta monitorando la situazione Joao Pedro Cagliari. Obiettivo concreto per la finestra invernale per i viola e occasione per monetizzare per i sardi. Difficile privarsi del capitano, ma dopo le tensioni dell’ultima gara interna non è detto che non possa accadere. Nelle ultime, secondo La Nazione, anche il Galatasaray sarebbe interessata all’attaccante tanto da inserirsi prepotentemente tra viola e sardi. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) L’obiettivo delladel Cagliari è finito nel mirino del: le ultime Lasta monitorando la situazioneCagliari. Obiettivo concreto per la finestra invernale per i viola e occasione per monetizzare per i sardi. Difficile privarsi del capitano, ma dopo le tensioni dell’ultima gara interna non è detto che non possa accadere. Nelle ultime, secondo La Nazione,il Galatasaray sarebbe interessata all’attaccante tanto da inserirsi prepotentemente tra viola e sardi. Nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più sulla vicenda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? Mini abbonamento per i match con Sampdoria e Fiorentina. Da domani in vendita anche i biglietti per… - AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Buonasera con #leredita!????? Anche Fiorentina ha la sua copia de'IL GATTO DEL PAPA':Favola Bellissima e che AIUTA EMERGENCY… - sportli26181512 : Cagliari, Joao Pedro può andare subito all'estero: Non solo Fiorentina, su Joao Pedro ci sarebbe anche l'interesse… - rimaneilmilan : RT @smxworld: @frin86 A dare una luce negativa a questa proposta ci si mette anche il modo in cui viene raccontata. La si potrebbe promuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina anche Cagliari, Joao Pedro può andare subito all'estero Commenta per primo Non solo Fiorentina, su Joao Pedro ci sarebbe anche l'interesse del Galatasaray. Lo fa sapere La Nazione, secondo la quale il Cagliari vorrebbe almeno 15 milioni per far partire l'attaccante nella sessione di ...

Caso Beccaglia, il conduttore Micheletti di Toscana Tv va in pensione ...30 Lazio - Empoli 14:30 Spezia - Verona 16:30 Atalanta - Torino 16:30 Sassuolo - Genoa 18:30 Milan - Roma 18:30 Salernitana - Venezia 20:45 Fiorentina - Udinese 20:45 Juventus - Napoli Leggi anche ...

Fiorentina, ora il difficile: chi accetta sei mesi all’ombra di Vlahovic? Tutti i nomi e le strategie Calciomercato.com Mercato: Insigne-Toronto si farà, Roma va su Kamara che è un obiettivo anche del Genoa. Il Porto ha respinto la proposta di 5 milioni di euro fatta dalla Fiorentina per TONI MARTINEZ, mentre SKOV-OLSEN ha chiesto al Bologna di essere ceduto e c'è stato ...

Gli agenti replicano alla Fiorentina: "Chiari errori d'interpretazione del nostro ruolo" Il decalogo inviato dalla Fiorentina a Uefa e Fifa, per un mondo del calcio economicamente più sostenibile, non ha lasciato indifferenti gli agenti, chiamati in causa dal club viola. L’Associazione It ...

Commenta per primo Non solo, su Joao Pedro ci sarebbel'interesse del Galatasaray. Lo fa sapere La Nazione, secondo la quale il Cagliari vorrebbe almeno 15 milioni per far partire l'attaccante nella sessione di ......30 Lazio - Empoli 14:30 Spezia - Verona 16:30 Atalanta - Torino 16:30 Sassuolo - Genoa 18:30 Milan - Roma 18:30 Salernitana - Venezia 20:45- Udinese 20:45 Juventus - Napoli Leggi...che è un obiettivo anche del Genoa. Il Porto ha respinto la proposta di 5 milioni di euro fatta dalla Fiorentina per TONI MARTINEZ, mentre SKOV-OLSEN ha chiesto al Bologna di essere ceduto e c'è stato ...Il decalogo inviato dalla Fiorentina a Uefa e Fifa, per un mondo del calcio economicamente più sostenibile, non ha lasciato indifferenti gli agenti, chiamati in causa dal club viola. L’Associazione It ...