Figliuolo come Arcuri: ci sfotte sui tamponi stile black friday (Di martedì 28 dicembre 2021) Zuppa di Porro 28 dicembre 2021 0:00 Sigla! 00:15 Possiamo dire, pur non essendo complottisti antidraghiani a prescindere, che questo governo sta facendo un casino che la metà basta. Possiamo dire che se i giornalisti, invece di alzarsi ad applaudirlo in conferenza stampa, facessero un po’ il loro lavoro lo scriverebbero? 03:00 Possiamo dire che Figliuolo quando paragona le file ai tamponi, imposti ai vaccinati da loro, con quelle del black friday sembra un Arcuri qualsiasi, quello dei liberali con il cocktail in mano. 06:20 Quarantena, adesso si accorgono che ci vogliono nuove regole per evitare che 10 milioni di italiani siano rinchiusi per norme assurde. 09:32 Omicron, adesso viene certificato che questa variante porta sintomi da raffreddore. 11:30 La Verità continua a sfottere ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 dicembre 2021) Zuppa di Porro 28 dicembre 2021 0:00 Sigla! 00:15 Possiamo dire, pur non essendo complottisti antidraghiani a prescindere, che questo governo sta facendo un casino che la metà basta. Possiamo dire che se i giornalisti, invece di alzarsi ad applaudirlo in conferenza stampa, facessero un po’ il loro lavoro lo scriverebbero? 03:00 Possiamo dire chequando paragona le file ai, imposti ai vaccinati da loro, con quelle delsembra unqualsiasi, quello dei liberali con il cocktail in mano. 06:20 Quarantena, adesso si accorgono che ci vogliono nuove regole per evitare che 10 milioni di italiani siano rinchiusi per norme assurde. 09:32 Omicron, adesso viene certificato che questa variante porta sintomi da raffreddore. 11:30 La Verità continua are ...

