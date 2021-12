Fiction Rai: Ecco tutte quelle che vedremo con il nuovo anno! (Di martedì 28 dicembre 2021) Fiction Rai, Ecco tutte quelle che vedremo con l’arrivo del nuovo anno: il palinsesto delle serie tv delle reti Rai per il 2022. Rai Fiction, le proposte del 2022.In questi ultimi anni, Rai Fiction ci ha abituato a sfornare serie che una volta mandate in onda hanno ottenuto un grandissimo successo; ultimo esempio lampante Blanca, la cui prima stagione si è proprio conclusa di recente. Tra gli altri successi, in termini di ascolti, troviamo anche Imma Tataranni, Un professore, I bastardi di Pizzofalcone e Fino all’ultimo battito; tutte serie televisive che fanno ben sperare anche in vista di questo nuovo anno, che lancerà diverse novità e proporrà nuovi episodi di storiche ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 dicembre 2021)Rai,checon l’arrivo delanno: il palinsesto delle serie tv delle reti Rai per il 2022. Rai, le proposte del 2022.In questi ultimi anni, Raici ha abituato a sfornare serie che una volta mandate in onda hanno ottenuto un grandissimo successo; ultimo esempio lampante Blanca, la cui prima stagione si è proprio conclusa di recente. Tra gli altri successi, in termini di ascolti, troviamo anche Imma Tataranni, Un professore, I bastardi di Pizzofalcone e Fino all’ultimo battito;serie televisive che fanno ben sperare anche in vista di questoanno, che lancerà diverse novità e proporrà nuovi episodi di storiche ...

Advertising

truthfullyjs : RT @dusktilldowy: UO UO UO primo in tendenza con 22k tweets per un 2001 di una fiction rai di dodici puntate noi non stiamo chiaramente bene - showupinadream : RT @dusktilldowy: UO UO UO primo in tendenza con 22k tweets per un 2001 di una fiction rai di dodici puntate noi non stiamo chiaramente bene - secsagb : RT @dusktilldowy: UO UO UO primo in tendenza con 22k tweets per un 2001 di una fiction rai di dodici puntate noi non stiamo chiaramente bene - stringimi_Haz : RT @dusktilldowy: UO UO UO primo in tendenza con 22k tweets per un 2001 di una fiction rai di dodici puntate noi non stiamo chiaramente bene - stanzasjngola : RT @dusktilldowy: UO UO UO primo in tendenza con 22k tweets per un 2001 di una fiction rai di dodici puntate noi non stiamo chiaramente bene -