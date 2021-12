Fibrosi cistica, salvato a Roma ragazzino napoletano dopo 22 ore in sala operatoria (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maratona di 22 ore in sala operatoria per salvare la vita a un ragazzino napoletano, ammalato di Fibrosi cistica. L'intervento risale a ottobre 2021: a distanza di tre mesi,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Maratona di 22 ore inper salvare la vita a un, ammalato di. L'intervento risale a ottobre 2021: a distanza di tre mesi,...

Advertising

NicolettaCocco : RT @insalutenews: Doppio trapianto di fegato e polmoni per un ragazzo di 16 anni affetto da fibrosi cistica - - rotaruchristina : RT @romatoday: Bambino Gesù, doppio trapianto di fegato e polmoni ad un sedicenne. La madre: “I miracoli esistono” - EInformazione : BAMBINO GESU’: DOPPIO TRAPIANTO DI FEGATO E POLMONI PER UN RAGAZZO DI 16 ANNI Maratona di 22 ore con diverse équip… - francobus100 : Fibrosi cistica, salvato a Roma ragazzino napoletano dopo 22 ore in sala operatoria - marghiadnsal : Da Napoli a Roma per un doppio #trapianto a 16 anni. La storia a lieto fine di un ragazzo con fibrosi cistica… -