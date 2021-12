Ffp2, nei negozi e nelle farmacie scarseggiano. É caccia alle mascherine (Di martedì 28 dicembre 2021) Al cinema come nei musei, a teatro e pure su treni regionali e autobus urbani. Da un lato, l’obbligo introdotto dal decreto di Natale di indossare le mascherine Ffp2 in alcuni luoghi pubblici al chiuso, ha fatto partire la corsa all’accaparramento a Bergamo come nel resto d’Italia, tanto che ormai, nei negozi, in molte farmacie e nei supermercati si fa fatica a trovarle; dall’altro, il provvedimento ha preso in contropiede tanti bergamaschi. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 dicembre 2021) Al cinema come nei musei, a teatro e pure su treni regionali e autobus urbani. Da un lato, l’obbligo introdotto dal decreto di Natale di indossare lein alcuni luoghi pubblici al chiuso, ha fatto partire la corsa all’accaparramento a Bergamo come nel resto d’Italia, tanto che ormai, nei, in moltee nei supermercati si fa fatica a trovarle; dall’altro, il provvedimento ha preso in contropiede tanti bergamaschi.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mascherine obbligatorie anche all'aperto e Ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto l… - rtl1025 : ?? '#Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasport… - LuiNardi : RT @LVDA_Acid: Le FFP2, soprattutto nei ristoranti al chiuso, mi raccomando... Ristoranti, tavoli al chiuso e quantità di coronavirus: 'No… - LVDA_Acid : Le FFP2, soprattutto nei ristoranti al chiuso, mi raccomando... Ristoranti, tavoli al chiuso e quantità di coronav… - COTRONEOPEPPE : Ma il #GovernoDraghi, dato che ha giustamente imposto le mascherine FFP2 nei luoghi chiusi, perché non ha calmierat… -