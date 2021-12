Ferrari Velas | il nuovo partner tecnologico

(Di martedì 28 dicembre 2021) La scuderia di corse automobilistiche dellaa partire dalla prossima stagione potrà contare su un: laNetwork. Il teamsi lega a un player di riferimento a livello mondiale del settore delle blockchain e degli Nft che si è distinto per la performance e l’innovatività dei servizi offerti, caratteristiche che lo accomunano alla squadra di Maranello che punta alla crescita. Schumacher e Giovinazzi piloti di riserva2022 In cosa consiste il blockchain? La Blockchain è una sottofamiglia di tecnologie o come viene spesso precisato un insieme di tecnologie, in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni e il consenso è distribuito su tutti i nodi della rete. Tutti i nodi possono partecipare al ...

non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Cointelegraph. Correlato: L'interesse di ricerca globale per 'NFT' supera 'crypto' per la prima volta in assoluto...In relazione alla nuova partnership traNetwork AG, il team principal della Scuderia Mattia Binotto ha ammesso: Allo stesso modo, Farhad Shagulyamov , CEO e co - fondatore di...MILANO – Borsa di oggi 28 dicembre. SU FERRARI Ferrari ha annunciato oggi che, a partire dalla prossima stagione, Scuderia Ferrari potrà contare su un ...In collaborazione con la startup blockchain svizzera, Ferrari rilascerà contenuti digitali esclusivi per i suoi fan ...