Ferrari, a Maranello una mostra per celebrare l’annus mirabilis nel Gran Turismo (Di martedì 28 dicembre 2021) L’anno più ricco di successi nella storia Gran Turismo di Ferrari, che ha portato all’albo d’oro ben 23 nuovi titoli, sarà raccontato per immagini e non solo nella mostra “GT 2021, a memorable year”. Nel museo di Maranello, fino al 31 marzo 2022, sarà infatti allestita un’esposizione per ripercorrere le vittorie ottenute dal Cavallino Rampante nel corso dell’anno, con la possibilità di osservare da vicino anche le vetture 488 GTE di AF Corse, che hanno visto trionfare la scuderia nel FIA World Endurance Championship. Con i titoli di Campione del Mondo piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship, ottenuti grazie alla 488 GTE, e il successo nelle classi Pro e Pro-Am nel GT World Challenge Europe Endurance Cup con la 488 GT3 Evo 2020, per Ferrari il 2021 è stato davvero un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) L’anno più ricco di successi nella storiadi, che ha portato all’albo d’oro ben 23 nuovi titoli, sarà raccontato per immagini e non solo nella“GT 2021, a memorable year”. Nel museo di, fino al 31 marzo 2022, sarà infatti allestita un’esposizione per ripercorrere le vittorie ottenute dal Cavallino Rampante nel corso dell’anno, con la possibilità di osservare da vicino anche le vetture 488 GTE di AF Corse, che hanno visto trionfare la scuderia nel FIA World Endurance Championship. Con i titoli di Campione del Mondo piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship, ottenuti grazie alla 488 GTE, e il successo nelle classi Pro e Pro-Am nel GT World Challenge Europe Endurance Cup con la 488 GT3 Evo 2020, peril 2021 è stato davvero un ...

