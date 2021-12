Fedez e Chiara Ferragni | il diario dalla quarantena | «I bimbi con febbre e tosse | non poterli abbracciare è un incubo»

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - noicontrolavit1 : RT @inparjs: Comunque nessuno sta parlando del fatto che nonostante Chiara e Fedez siano positivi i bambini fortunatamente sono negativi e… - iodicocose : RT @inparjs: Comunque nessuno sta parlando del fatto che nonostante Chiara e Fedez siano positivi i bambini fortunatamente sono negativi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Ferragni positivi al Covid: 'Leone e Vittoria per ora stanno bene' Mascherine, le regole per il corretto uso Per quanto riguarda le mascherine esistono una serie di regole di utilizzo ...Giorno due di quarantena per i Ferragnez: l'aggiornamento sul loro stato di ...Continua la quarantena per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha spiegato sui social di aver scoperto per caso di avere il covid 19. Infatti sua Chiara che Federico, si sottopongono per controlli, spe ...Chiara Ferragni e Fedez, positivi al Covid, continuano a essere asintomatici e stanno bene. Tra una cena portata dalla mamma e la doppia mascherina per ...