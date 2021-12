Federfarma Servizi | impenna la vendita di mascherine Ffp2 dopo obbligo | +70% | Costi moltiplicati senza prezzo calmierato

(Di martedì 28 dicembre 2021) In seguito all'ordinanza che impone l'utilizzo diper trasporti, viaggi, cinema e teatri, 'abbiamo avuto una escalation didi questo tipo die c'è grande affanno. In meno di ...

Agenzia ANSA

Lo sostiene Antonello Mirone , presidente di, associazione che rappresenta le aziende di distribuzione intermedia del farmaco dei titolari di farmacia. 'Per ora c'è copertura del ...A spiegarlo all'Ansa è Antonello Mirone, presidente di, l'Associazione che rappresenta le aziende di distribuzione intermedia del farmaco dei titolari di farmacia. 'Spesso - ...In questo periodo i test rapidi “fai da te” vanno a ruba e iniziano a scarseggiare nelle farmacie: la richiesta giornaliera è, infatti, superiore alle 10 mila unità."Se, per coprire la domanda, nei mesi precedenti, bastavano pochi fornitori, ora invece abbiamo dovuto attivare più canali di approvvigionamento, così da aumentarne la platea" ...