Fdi | ok unanime a prosecuzione Metro C fino al Sant’Andrea

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma – “Non si ferma l’impegno di Fdi per dotare Roma di una rete dipolitana più ampia possibile. Oggi è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, un importante atto di indirizzo di Fratelli d’Italia al Sindaco e alla Giunta, a porre in essere le azioni finalizzate al riavvio della progettazione definitiva della tratta T2 Venezia- Clodio e ad avviare le fasi progettuali delle tratte T1 e C2a Grottarossa, necessarie all’ottenimento dei relativi finanziamenti.” “Non sfugge l’esigenza di una tempistica breve, che deve vedere tutti gli organi competenti attivi per rispettare le scadenze previste nel progetto di Legge di Bilancio 2022, che stabilisce la cifra di 3.6 miliardi per il finanziamento di nuovepolitane in alcune città, tra cui Roma.” “Con lo stesso atto si impegna l’Amministrazione Capitolina a ...

