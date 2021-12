Fdi | De Priamo | Roma ancora sporca | chiediamo consiglio straordinario

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 dicembre 2021)– “La promessa di Gualtieri di pulire, se eletto,in due mesi si è rivelata per quello che era: una incauta promessa elettorale che non poteva essere mantenuta, ed infatti la maggioranza deini ritiene che la città sia. E’ evidente che occorre una azione a tutto campo che vada dalla riorganizzazione di Ama fino alla chiusura del ciclo dei rifiuti.” “Ed e’ proprio su questi fondamentali temi che chiameremo ad un confronto la maggioranza appena sarà conclusa la sessione di bilancio, in unche chiederemo come previsto dal regolamento dell’assemblea capitolina. Ad oggi è stata data una “sgrossata” che ha prodotto effetti modesti, ma per pulire davvero la città ci vuole ben altro che le promesse della giunta di sinistra”. ...