Famiglia Maradona ancora in lutto | è morto Hugo Hernan

(Di martedì 28 dicembre 2021) Arresto cardiaco, probabilmente per un infarto, in casa, a Monte di Procida , nel Napoletano:Hèrnan, fratello 52enne di Diego, è deceduto a quasi un anno di distanza dal Pibe de Oro. Calciatore...

RafAuriemma : Un dramma dopo l’altro nella famiglia #Maradona: è morto stamattina anche il fratello #Hugo. Arresto cardiaco, avev… - agustincr28 : RT @RafAuriemma: Un dramma dopo l’altro nella famiglia #Maradona: è morto stamattina anche il fratello #Hugo. Arresto cardiaco, aveva 52 an… - prosperi_remo : Ciao Hugo ?? SSC Napoli - La società si stringe attorno alla famiglia Maradona per la morte di Hugo - Luigi733690531 : RT @RafAuriemma: Un dramma dopo l’altro nella famiglia #Maradona: è morto stamattina anche il fratello #Hugo. Arresto cardiaco, aveva 52 an… - infoitsport : SSC Napoli - La società si stringe attorno alla famiglia Maradona per la morte di Hugo -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia Maradona

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno allae si ...A poco più di un anno dalla morte di Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina, un altro lutto nella. Quest'oggi, intorno alle ore 12 nella sua abitazione in zona Flegrea a Monte di Procida (provincia di Napoli), è deceduto Hugo, fratello minore del Pibe de Oro, a causa ...Il messaggio di cordoglio della SSC Napoli per la morte di Hugo Maradona, scomparso oggi a 52 anni a causa di un arresto cardiaco. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De La ...Non c'è pace per la famiglia Maradona: dopo la scomparsa del grande Diego Armando, uno dei calciatori più talentuosi e amati di sempre, è deceduto il fratello Hugo. Secondo quanto riporta Fanpage, l'u ...