Fallito il piano anti-rifiuti di Gualtieri. Il sindaco dem sbandiera che Roma ora è più pulita. Ma poi è costretto ad ammettere che molti quartieri sono ancora sommersi dall’immondizia (Di martedì 28 dicembre 2021) “Oggi presentiamo il bilancio del nostro piano di pulizia straordinaria. La mia valutazione è che ci sono tangibili miglioramenti ma restano criticità in alcune zone. Roma è più pulita ma non è ancora pulita come merita”. È quanto ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospettive” (qui il video – leggi l’articolo). “La mia valutazione – ha aggiunto il primo cittadino della Capitale – è che ci sono tangibili miglioramenti della città anche se restano criticità in diverse zone. Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata. Non lo è ancora come merita e come vogliamo che sia. L’impegno che abbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 dicembre 2021) “Oggi presentiamo il bilancio del nostrodi pulizia straordinaria. La mia valutazione è che citangibili miglioramenti ma restano criticità in alcune zone.è piùma non ècome merita”. È quanto ha detto ildi, Robertonel corso della conferenza stampa “Pulizia della città: bilancio e prospettive” (qui il video – leggi l’articolo). “La mia valutazione – ha aggiunto il primo cittadino della Capitale – è che citangibili miglioramenti della città anche se restano criticità in diverse zone.è piùdi come l’abbiamo trovata. Non lo ècome merita e come vogliamo che sia. L’impegno che abbiamo ...

