Fake news in Italia, il rapporto Censis - Ital Communications: dai rischi alla necessità di regole (Di martedì 28 dicembre 2021) Fake news in Italia , la disinformazione viaggia veloce sul web ma gli Italiani avvertono la necessità di maggiori regole e più professionalità contro le bufale. È quanto emerge dal rapporto dell'... Leggi su leggo (Di martedì 28 dicembre 2021)in, la disinformazione viaggia veloce sul web ma glini avvertono ladi maggiorie più professionalità contro le bufale. È quanto emerge daldell'...

Advertising

SirDistruggere : Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza… - LiciaRonzulli : Il coraggio dei più piccoli, un esempio per i più grandi! Oggi ho accompagnato mia figlia a fare il vaccino. Contr… - borghi_claudio : Ma davvero il nonno ha detto che tre quarti dei morti sono tra i non vaccinati? È ovviamente palesemente falso. Enn… - ofely74 : RT @SirDistruggere: Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza,ma… - muspygbabka : @Giorgiolaporta @EureosCriss se è normale per Repubblica pubblicare fake news? Mi pare di sì, da sempre -