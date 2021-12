Fabio Cannavaro | “Spalletti? Abbiamo gli stessi concetti Tutti a criticare i suoi cambi | gli hanno rubato tre punti”

(Di martedì 28 dicembre 2021)dopo l’esperienza in Cina ritorna ad allenare. L’ex capitano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport svelando anche alcuni retroscena. Di seguito le parole: “Ritorno ad allenare. Nell’ultimo periodo ho ricevuto tante proposte, in particolare dall’Asia, ma ora voglio vedere cosa mi propongono in Europa. Sono stato un mese a Londra, mia figlia vive lì, ho conosciuto un sacco di persone e iniziato una collaborazione con Pini Zahavi. Mi sono preso del tempo, sto fermo fino a dicembre, poi comincio a girare per campi d’allenamento. Ho parlato con Tuchel per seguire il Chelsea, con Guardiola per il City, e mi piacerebbe poter vederea Castel Volturno.? Lo seguivo anche quando stava con la Roma. Mi immedesimo molto in lui su vari aspetti. Ho visto spesso il Napoli, ...

punta ad una panchina in Serie A. Dopo l'esperienza in Cina sulla panchina del Guangzhou Evergrande, l'ex difensore di Parma e Juventus vuole confrontarsi con campionati più ...Il campione del mondo dice la sua sul complicato momento dei partenopeiha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport . Nel suo intervento l'ex capitano azzurro ha parlato dell' attuale momento del Napoli e delle sue ambizioni per la sua ...Fabio Cannavaro ha lasciato la Cina e si sta tenendo in mostra, come dimostra la sua avventura in bici tra Napoli e Roma. Il campione del mondo però vuole allenare in Europa e lo dice chiaramente nel