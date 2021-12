Fabian Ruiz, cessione in vista? Il rinnovo ancora non è arrivato (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delle più piacevoli sorprese di quest’anno per il Napoli è sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo quest’anno è tornato ad essere protagonista e al centro del progetto, formando con Anguissa una formidabile coppia di centrocampo. Come scrive calciomercato.com, la scorsa estate lo spagnolo voleva partire, ma nessuno ha accontentato le richieste del patron Aurelio De L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Una delle più piacevoli sorprese di quest’anno per il Napoli è sicuramente. Lo spagnolo quest’anno è tornato ad essere protagonista e al centro del progetto, formando con Anguissa una formidabile coppia di centrocampo. Come scrive calciomercato.com, la scorsa estate lo spagnolo voleva partire, ma nessuno ha accontentato le richieste del patron Aurelio De L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciato… - sportface2016 : +++#Napoli, dopo Fabian #Ruiz positivo anche #Lozano+++ #COVID19 - DiMarzio : #Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid-19: il comunicato - leonello81 : RT @SusannaGatto4: Lozano sta in Messico, Fabian Ruiz sta in Spagna ma l’asl di Napoli rinvierà la partita lo stesso. Logica? Nessuna. - KSport24 : @Rioda_dr @DomPepeLiberato Ah si, Ancelotti aveva chiesto solo Fabian Ruiz.. Giuntoli non sapeva chi fosse -