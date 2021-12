F1 | nuovo sponsor per la Ferrari | Velas sbarca a Maranello | contenuti esclusivi per i tifosi

(Di martedì 28 dicembre 2021) Laha annunciato una gradita novità per il 2022. La Scuderia dipotrà infatti contare su unpremium partner per la prossima stagione: si tratta diNetwork AG, un leader mondiale nel settore delle blockchain e degli NFT, che si è sempre distinto per la performance e i servizi innovativi offerti ai clienti.è una società con sede in Svizzera, orientata alla creazione e integrazione di prodotti e servizi tecnologici e guidata da un team eterogeneo di ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. L’accordo pluriennale conprevede la creazione didigitaliper ie l’azienda sarà anche titledellaEsports Series. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo sponsor

La Ferrari ha annunciato una gradita novità per il 2022. La Scuderia di Maranello potrà infatti contare su un nuovo premium partner per la prossima stagione: si tratta di Velas Network AG, un leader mondiale nel settore delle blockchain e degli NFT. Velas Network Ag, azienda svizzera attiva nel settore della blockchain e degli Nft, è uno dei nuovi sponsor per la prossima stagione per la scuderia Ferrari. L'accordo pluriennale prevede anche la creazione di contenuti digitali per i tifosi.