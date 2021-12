F1 | la Ferrari ha superato il crash test | omologato il telaio per il 2022

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lahailper il. La monoposto realizzata dalla Scuderia di Maranello hailfrontale e ha dunque ottenuto il via libera da parte dei commissari tecnici: le Rosse potranno regolarmente scendere in pista neiinvernali in programma tra il 21 e il 25 febbraio a Barcellona (Spagna). Ildinamico, come riporta it.motorsport.com, è stato effettuato presso il Centro CSI di Bollate (riconosciuto dalla Federazione Internazionale). Unanteriore era già stato effettuato alla fine del 2020, quando i tecnici del Cavallino Rampante volevano capire quali fossero i vincoli del nuovo regolamento in merito allo sviluppo della monoposto. F1, dalla Spagna ...

Ha concluso al meglio la sua prima stagione con la Ferrari, conquistando il quinto posto tra i Piloti all'ultima gara di Abu Dhabi dopo aver superato sia Lando Norris che Charles Leclerc in classifica. In Spagna, intanto, si è dato grande risalto alla ...Si avvicina il 2022 e la Ferrari vuole farsi trovare pronta: omologato il telaio della nuova monoposto, che ha superato il crash test anteriore.La Scuderia ha brillantemente superato l'omologazione della scocca della Ferrari a effetto suolo che correrà l'anno prossimo. Il team di Maranello ha effettuato la prova dinamica al centro CSI di Boll ...