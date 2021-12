F1: Ferrari, svelato il nuovo logo che celebra i 75 anni dell'azienda (Di martedì 28 dicembre 2021) Maranello, 28 dic. - (Adnkronos) - La Ferrari ha svelato con un video sui social il suo nuovo logo in vista del 75° anniversario dalla fondazione della casa di Maranello. "Nel 1947, mentre l'Europa del dopoguerra iniziava il suo lungo viaggio di ritorno verso la prosperità economica, tutti i segnali indicavano un'inevitabile impennata nel mercato delle auto di massa. Ma mentre i produttori facevano a gara per costruire enormi fabbriche in grado di sfornare veicoli in serie, Enzo Ferrari decise di seguire un sogno diverso - si legge nel comunicato -. La piccola fabbrica che aprì a Maranello quell'anno non era destinata a produrre auto in grandi quantità. In realtà, Enzo aveva in mente una sola auto, la 125 S, progettata non per gli spostamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Maranello, 28 dic. - (Adnkronos) - Lahacon un video sui social il suoin vista del 75°versario dalla fondazionea casa di Maranello. "Nel 1947, mentre l'Europa del dopoguerra iniziava il suo lungo viaggio di ritorno verso la prosperità economica, tutti i segnali indicavano un'inevitabile impennata nel mercatoe auto di massa. Ma mentre i produttori facevano a gara per costruire enormi fabbriche in grado di sfornare veicoli in serie, Enzodecise di seguire un sogno diverso - si legge nel comunicato -. La piccola fabbrica che aprì a Maranello quell'anno non era destinata a produrre auto in grandi quantità. In realtà, Enzo aveva in mente una sola auto, la 125 S, progettata non per gli spostamenti ...

