F1, dalla Spagna sono sicuri: la nuova Ferrari sarà molto competitiva nel Mondiale 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) “Non c’è semplice ottimismo, c’è molto ottimismo riguardo al lavoro che si sta portando avanti da oltre un anno a Maranello”. Una dichiarazione davvero dal peso specifico notevole che non viene riportata da una fonte di poco conto, ma dal prestigioso quotidiano spagnolo “Marca”. Una voce che esplode fragorosa nel mondo della massima categoria del motorsport e che sembra fare ben sperare ai tifosi della scuderia del Cavallino Rampante che, ormai da troppo tempo, sognano un nuovo titolo iridato. L’ultimo in ordine di tempo, dopotutto, porta la firma di Kimi Raikkonen nell’ormai lontano 2007, per cui si sta per aprire il quindicesimo anno senza un successo per il team emiliano. Ma, come detto in precedenza, le parole di “Marca” aprono uno spiraglio non di poco conto. Anzi, la testa spagnola entra maggiormente nello specifico e prosegue in questo modo: “I dati del motore ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021) “Non c’è semplice ottimismo, c’èottimismo riguardo al lavoro che si sta portando avanti da oltre un anno a Maranello”. Una dichiarazione davvero dal peso specifico notevole che non viene riportata da una fonte di poco conto, ma dal prestigioso quotidiano spagnolo “Marca”. Una voce che esplode fragorosa nel mondo della massima categoria del motorsport e che sembra fare ben sperare ai tifosi della scuderia del Cavallino Rampante che, ormai da troppo tempo, sognano un nuovo titolo iridato. L’ultimo in ordine di tempo, dopotutto, porta la firma di Kimi Raikkonen nell’ormai lontano 2007, per cui si sta per aprire il quindicesimo anno senza un successo per il team emiliano. Ma, come detto in precedenza, le parole di “Marca” aprono uno spiraglio non di poco conto. Anzi, la testa spagnola entra maggiormente nello specifico e prosegue in questo modo: “I dati del motore ...

