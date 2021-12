Evitare la crisi climatica costa meno delle spese militari previste: quel denaro grida vendetta (Di martedì 28 dicembre 2021) Rilanciamo le campagne per il disarmo. Le migliaia di miliardi spesi ogni anno in armamenti gridano vendetta quello delle armi è un settore che non conosce crisi e che ha continuato e continua a fiorire anche durante la fase della pandemia, in cui, al contrario, si sono acuite le condizioni di disagio di ampie fasce della popolazione. Mentre la pandemia ha assorbito risorse straordinarie per farvi fronte, e la crisi economica che ne è seguita ha cancellato posti di lavoro, soprattutto a danno dell’occupazione femminile, le 100 principali industrie militari mondiali hanno visto aumentare il fatturato: nel 2020 il comparto ha registrato vendite a livello globale per un totale di 531 miliardi di dollari, in crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Confermando un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Rilanciamo le campagne per il disarmo. Le migliaia di miliardi spesi ogni anno in armamentinoloarmi è un settore che non conoscee che ha continuato e continua a fiorire anche durante la fase della pandemia, in cui, al contrario, si sono acuite le condizioni di disagio di ampie fasce della popolazione. Mentre la pandemia ha assorbito risorse straordinarie per farvi fronte, e laeconomica che ne è seguita ha cancellato posti di lavoro, soprattutto a danno dell’occupazione femminile, le 100 principali industriemondiali hanno visto aumentare il fatturato: nel 2020 il comparto ha registrato vendite a livello globale per un totale di 531 miliardi di dollari, in crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Confermando un ...

