Everton-Newcastle rinviata | cosa succede con le scommesse?

(Di martedì 28 dicembre 2021)è stata, eccocon le. La partita, valida per la ventunesima giornata di Premier League, non si disputerà in quanto a causa del Covid tra le fila degli ospiti “non è stato raggiunto il numero richiesto di giocatori disponibili per la partita (13 di movimento e un portiere)”. Dunque l’incontro è spostato a data da destinarsi e la giocata in una scommessa è da considerare nulla. Questo perché se una partitanon verrà recuperata entro 72 ore, verrà considerata come nulla e dunque la quota di questa partita, qualsiasi essa sia, non verrà presa in considerazione sia in singola che in multipla. SportFace.

LONDRA - Ennesima partita rinviata in Premier League , con la lega che ha deciso di rinviare a data da destinarsi, in programma giovedì 30 dicembre al Goodison Park. Il motivo sono gli infortuni e il covid , con la squadra ospite che non ha il numero richiesto di giocatori disponibili per la ...Si tratta della sedicesima partita che salta In Premier League salta ancora una partita:. Il match, inizialmente previsto per giovedì 30 dicembre, è stata posticipata per una ...The 20th round of the Premier League was reduced to seven fixtures when the match between Everton and Newcastle was postponed Tuesday ...La squadra di Howe non ha il raggiunto il numero minimo richiesto di giocatori (13 di movimento e un portiere) ...