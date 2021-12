Evelina Nazzari racconta il dolore per la malattia e la morte del figlio (Di martedì 28 dicembre 2021) Una malattia mentale ha portato via suo figlio. E’ Evelina Nazzari, la figlia di Amedeo Nazzari, a raccontare di un dolore così grande, quello che nessun genitore dovrebbe mai provare. Un lutto di cui riesce a parlare perché è stata aiutata, ha fatto un percorso per potere accettare e superare in parte la morte di Leonardo. A Oggi è un altro giorno Evelina Nazzari confessa: “Io sono puntellata, sono qua ne parlo ma bisogna farsi aiutare…”. racconta che suo figlio era appena diventato maggiorenne quando hanno iniziato a capire che c’era un problema grave. Una malattia non ben definita, tutto è accaduto dopo avere avuto un figlio come tanti. Nel libro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021) Unamentale ha portato via suo. E’, la figlia di Amedeo, are di uncosì grande, quello che nessun genitore dovrebbe mai provare. Un lutto di cui riesce a parlare perché è stata aiutata, ha fatto un percorso per potere accettare e superare in parte ladi Leonardo. A Oggi è un altro giornoconfessa: “Io sono puntellata, sono qua ne parlo ma bisogna farsi aiutare…”.che suoera appena diventato maggiorenne quando hanno iniziato a capire che c’era un problema grave. Unanon ben definita, tutto è accaduto dopo avere avuto uncome tanti. Nel libro ...

Advertising

Claudia14494595 : RT @altrogiornorai1: “Leonardo ha sofferto tantissimo” Evelina Nazzari e il dolore per la perdita dell’amatissimo figlio Leonardo #OggièUnA… - larasaudade : @altrogiornorai1 @serenabortone Grazie @serenabortone per avermi fatto conoscere l' arte di Evelina Buffa Nazzari… - raffael22857987 : @altrogiornorai1 @serenabortone Molto toccante l'intervista a Evelina Nazzari, ha saputo raccontarsi con sincerità e semplicità - fseviareggio : RT @yleniagranitto: 'È ancora un tabù'. C'è di che essere grati a Evelina Nazzari per aver condiviso con tanta lucidità e generosità l'espe… - fseviareggio : Davanti ad Evelina Nazzari gli occhi stupendi di @pinostra parlano tanto, bene con una dolcezza infinita... Quanta… -