Evelina Nazzari dalla Bortone, il doloroso ricordo del figlio scomparso (Di martedì 28 dicembre 2021) Evelina Nazzari, figlia del grande attore italiano Amedeo e dell'attrice Irene Genna, è un'attrice teatrale di successo che ha recentemente fatto parte del cast della serie Suburra, ma è oltre a questo una donna che custodisce dentro di lei il dramma più atroce che ogni genitore teme di vivere: quello legato alla morte di un figlio. E proprio del suicidio di suo figlio Leonardo, morto a 26 anni, Evelina Nazzari ha parlato a Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 condotto da Serena Bortone. Evelina Nazzari, la sofferenza di una madre e di un figlio La figlia di Amedeo Nazzari, che negli anni si è fatta conoscere per essere anche lei una bravissima attrice teatrale, intervistata da Serena ...

