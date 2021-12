Eric Bischoff: “CM Punk non ha lo star power necessario per elevare i giovani talenti” (Di martedì 28 dicembre 2021) CM Punk ha fatto il suo clamoroso ritorno al pro wrestling durante AEW Rampage: The First Dance lo scorso agosto. Dopo molti anni di assenza, il ragazzo di Chicago si è convinto che la AEW rappresentasse l’occasione giusta per tornare al pro wrestling. Da allora lo abbiamo visto confrontarsi con i vari Darby Allin, Eddie Kingston e altri giovani talenti. Ora è impegnato in un feud con MJF che nelle prossime settimane dovrebbe decollare definitivamente. A differenza di Bryan Danielson, che è stato subito proiettato nel giro titolato, CM Punk ha avuto una “partenza” più lenta e ciò per sua stessa volontà. Eric Bischoff ha espresso la sua idea sulla gestione del “Second City Savior” esprimendo un concetto chiaro. “Non è la star che si crede sia” Durante il ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 dicembre 2021) CMha fatto il suo clamoroso ritorno al pro wrestling durante AEW Rampage: The First Dance lo scorso agosto. Dopo molti anni di assenza, il ragazzo di Chicago si è convinto che la AEW rappresentasse l’occasione giusta per tornare al pro wrestling. Da allora lo abbiamo visto confrontarsi con i vari Darby Allin, Eddie Kingston e altri. Ora è impegnato in un feud con MJF che nelle prossime settimane dovrebbe decollare definitivamente. A differenza di Bryan Danielson, che è stato subito proiettato nel giro titolato, CMha avuto una “partenza” più lenta e ciò per sua stessa volontà.ha espresso la sua idea sulla gestione del “Second City Savior” esprimendo un concetto chiaro. “Non è lache si crede sia” Durante il ...

