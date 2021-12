Eredità | ghigliottina | la parola vincente di martedì 28 dicembre 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con laa ‘L’’. Nella puntata di28del programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, ci si giocano al solito tanti soldi nel tentativo di portare a casa ingenti somme. L’obiettivo è come di consueto quello di indovinare lache si lega perfettamente alle altre cinque parole proposte dagli autori del gioco. Le parole in questione sono secondo, vendita, fare, economiche e tempo per un totale di 17.500 euro come montepremi per la concorrente Caterina. Laè previsioni e non prezioso come scritto dalla concorrente. SportFace.