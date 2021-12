Ennio torna a casa | dopo due mesi può rientrare nell’appartamento occupato dai rom

(Di martedì 28 dicembre 2021) Un incubo durato, una storia per la quale non si temeva ci fosse il lieto fine. Invece finalmentepotràin. Ciò avverrà in modo definitivo a gennaio 2022, ma già oggi, 28 dicembre 2021, quello che ormai è “il nonno d’Italia” ha potuto rivedere il suo appartamento, il luogo di tanti ricordi,che gli era statoabusivamente e lasciato in condizioni disastrose. Leggi anche:Roma,occupata dalle rom.: ‘Non ho più i materassi’ e il Comune paga i danni La vicenda diEra novembre quando, 86 anni e nessun figlio, esce dalla suaper fare dei controlli in ospedale. Nulla di strano se non fosse che, al suo ritorno, l’anziano ha trovato ...

