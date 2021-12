EnergyMed dal 2 marzo a Napoli | risanamento e rigenerazione del territorio in primo piano

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ci saranno ile ladei territori martoriati negli anni dallo sversamento criminale di rifiuti inquinanti al centro della XIII edizione di, che si svolgerà dal 24 al 26alla Mostra d’Oltremare di. L’Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) ha infatti sposato il progetto di RemTech Expo Hub Tecnologico in Campania, nato nel 2019 in piena sinergia con il Ministero dell’Ambiente, Ispra, il Commissario Unico per la Bonifica delle Discariche Abusive, e con la partecipazione di tutti i principali player pubblici e privati. L’Hub nasce per promuovere il valore deldele del recupero ambientale in Campania e ha scelto propriocome suoevento strategico, ...

NAPOLI – Nuovi meccanismi di incentivazione in Campania per gli impianti a fonti rinnovabili e non solo, nel nuovo decreto rinnovabili nazionale che entra in vigore in Italia oggi, il 15 dicembre 2021, tra i temi principali della 13° edizione di EnergyMed che ritorna dal 24 al 26 marzo 2022 ...