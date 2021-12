Elisa Balsamo veste la maglia iridata della Trek-Segafredo: la Campionessa del Mondo cambia squadra – FOTO (Di martedì 28 dicembre 2021) Elisa Balsamo ha indossato ufficialmente la casacca della Trek-Segafredo, squadra World Tour con cui correrà nel 2022. La Campionessa del Mondo della prova in linea ha vestito la maglia iridata conquistata a fine settembre nelle Fiandre e chiaramente sono presenti i segni distintivi della formazione statunitense con sponsor italiano. La 23enne piemontese ha lasciato la Valcar, per cui ha militato negli ultimi cinque anni, e si è FOTOgrafata allo specchio con le nuove insegne che rappresenterà per i prossimi tre anni. Ciclismo su pista, Italia in raduno a Nove Mesto: i convocati, spiccano Ganna, Viviani e Paternoster Elisa Balsamo, che ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)ha indossato ufficialmente la casaccaWorld Tour con cui correrà nel 2022. Ladelprova in linea ha vestito laconquistata a fine settembre nelle Fiandre e chiaramente sono presenti i segni distintiviformazione statunitense con sponsor italiano. La 23enne piemontese ha lasciato la Valcar, per cui ha militato negli ultimi cinque anni, e si ègrafata allo specchio con le nuove insegne che rappresenterà per i prossimi tre anni. Ciclismo su pista, Italia in raduno a Nove Mesto: i convocati, spiccano Ganna, Viviani e Paternoster, che ...

