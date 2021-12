Elezioni Presidenza della Repubblica: chi è Giuliano Amato, il nuovo (possibile) volto del Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa al Quirinale regala sempre nuove emozioni, nonché nuovi volti. Se fino a prima di Natale i favoriti dal toto nomi erano, in assoluto, Mario Draghi con la sua autocandidatura il giorno prima della cabina di regia, e Silvio Berlusconi, alla ricerca ancora di consensi tra i cinque stelle, sembra ora farsi spazio una nuova terza ipotesi. Oltre all’attuale premier e all’ex cavaliere, infatti, sarebbe ora in lizza Giuliano Amato, sorpassando Marcello Pera (78 anni), ex presidente del Senato fortemente apprezzato dalla Lega; Letizia Moratti (72 anni), da inizio gennaio 2021 vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia; Gianni Letta (86 anni) ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Maria Elisabetta Alberti Casellati (75 anni), ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) La corsa alregala sempre nuove emozioni, nonché nuovi volti. Se fino a prima di Natale i favoriti dal toto nomi erano, in assoluto, Mario Draghi con la sua autocandidatura il giorno primacabina di regia, e Silvio Berlusconi, alla ricerca ancora di consensi tra i cinque stelle, sembra ora farsi spazio una nuova terza ipotesi. Oltre all’attuale premier e all’ex cavaliere, infatti, sarebbe ora in lizza, sorpassando Marcello Pera (78 anni), ex presidente del Senato fortemente apprezzato dalla Lega; Letizia Moratti (72 anni), da inizio gennaio 2021 vicepresidente e assessore al WelfareRegione Lombardia; Gianni Letta (86 anni) ex Sottosegretario di Stato alladel Consiglio dei ministri e Maria Elisabetta Alberti Casellati (75 anni), ...

