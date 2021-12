Ecco lo showroom dedicato alla sicurezza

Leggi su panorama

(Di martedì 28 dicembre 2021) Un luogo blindato, però accessibile a chi desidera scoprirne i contenuti d’avanguardia ed eccellenza. Un centro dove l’innovazione incontra la cura per il design degli spazi e delle postazioni, in cui la luce regolabile riflette il ciclo delle stagioni e incrementa il benessere dei lavoratori, cruciali quanto la spinta verso il digitale, la sostenibilità, il sovvertimento di vecchi paradigmi. Siamo nel centro di Milano, in corso Monforte, in unosui generis: non propone abiti o soluzioni d’arredo, ma gestione intelligente del rischio. L’ha aperto Secursat, affiancando l’hub gemello di Asti, per la protezione e il monitoraggio da remoto, in rete, di vari clienti: istituti bancari, nomi noti del retail, stabilimenti produttivi del meglio del made in Italy, consolidate realtà internazionali. Per 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. «Volevamo un luogo che ci ...