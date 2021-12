Ecco Kalypso | la nuova compagnia di navigazione di Rif Line che collega l’Italia a Cina e Bangladesh

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 dicembre 2021) E’ nata, ladidi proprietà di Rif, gruppo di logistica internazionale guidato da Francesco Isola. La flotta diè al momento composta da 3 navi, alle quali se ne aggiungerà presto una quarta. Saranno due le navi, entrambe con una capienza di 1800/2000 teus, che collegheranno i porti italiani di Civitavecchia e Salerno con i porti di Taicang e Da Chan Bay in; Songa Cheetah e Cape Flores, entrambe navi cargo da 1.200 Teu, collegheranno, invece, il versante adriatico italiano, e nello specifico Ravenna, con Chattogram in. Un progetto ambizioso, in cui Rifha già investito oltre 25 milioni di dollari, e si prepara ad investirne altrettanti per il 2022, che conferma la ...