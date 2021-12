“Ecco il vaccino low cost”, il cervello è (anche) italiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovo vaccino low cost per tutto il mondo. Con un po’ di dna italiano. Il vaccino creato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il farmaco è frutto del lavoro coordinato dal professor Peter Hotez e dalla professoressa Maria Elena Bottazzi, scienziata che – come risulta dall’Infectious Diseases Data Observatory – è nata in Italia prima di trasferirsi in Honduras, dove ha iniziato il proprio percorso accademico. Il progetto ha portato alla produzione del vaccino attraverso la tecnologia tradizionale. “Questo annuncio è un primo passo importante per vaccinare il mondo e fermare la pandemia. La nostra tecnologia vaccinale offre un percorso per affrontare una crisi umanitaria in corso, vale a dire la ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovolowper tutto il mondo. Con un po’ di dna. Ilcreato negli Stati Uniti dal Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza in India. Il farmaco è frutto del lavoro coordinato dal professor Peter Hotez e dalla professoressa Maria Elena Bottazzi, scienziata che – come risulta dall’Infectious Diseases Data Observatory – è nata in Italia prima di trasferirsi in Honduras, dove ha iniziato il proprio percorso accademico. Il progetto ha portato alla produzione delattraverso la tecnologia tradizionale. “Questo annuncio è un primo passo importante per vaccinare il mondo e fermare la pandemia. La nostra tecnologia vaccinale offre un percorso per affrontare una crisi umanitaria in corso, vale a dire la ...

