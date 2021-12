Eav | tagliate 13 corse della Circumvesuviana a causa del Covid

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’Eav ha dovuto cancellare 13programmate sulle lineedell’improvvisa indisponibilità di personale, legata all’attuale emergenza epidemiologica. La nuova ondata di contagi da-19 che interessando tutta l’Italia, mette in mette in difficoltà anche l’Ente Autonomo Volturno (EAV). L’azienda di trasporti si trova costretta a cancellare 13 delleprogrammate oggi

