Eav | De Gregorio scrive al Prefetto | Da obbligo ffp2 a bordo nuova batosta Chi paga le aziende di trasporto?

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’di indossare le mascherinesu bus e treni delpubblico locale “determina spesso problemi di difficile gestione dell’ordine pubblico anche perché, di fatto, l’della mascherinadetermina un significativo aggravio economico per gli utenti meno abbienti che frequentano i nostri mezzi di”. LoUmberto De, presidente del cda di Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, in una lettera indirizzata aldi Napoli Claudio Palomba con la quale chiede un incontro tra ledipubblico locale e le forze dell’ordine “per coordinare e aggiornare le attività di controllo al fine di uniformare le attività”. Nella lettera De ...

Advertising

Scisciano : Campania, EAV: obbligo di mascherine FFP2 su bus e treni. De Gregorio: “Una misura giusta per combattere il covid m… -

Ultime Notizie dalla rete : Eav Gregorio

Lo scrive Umberto De, presidente del cda di, holding dei trasporti della Regione CAMPANIA, in una lettera indirizzata al prefetto di Napoli Claudio Palomba con la quale chiede un ...Come noto - ha dichiarato il Presidente dell'Umberto De- è stato introdotto l' obbligo di indossare la mascherina FFP2 su bus e treni del trasporto pubblico locale. Pertanto i nostri controlli a campione, in ingresso, sono oggi ...«Come noto è stata introdotto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 su bus e treni del trasporto pubblico locale. Pertanto i nostri controlli a campione, in ...«Con le FFP2 aumento del prezzo del bus del 50% Oggi per prendere un bus o metropolitana occorre indossare una mascherina FFP2 che da un costo da 50 ...