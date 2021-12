“É sempre mezzogiorno” | timballo delle feste di Gian Piero Fava

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 28 dicembre 2021) Perlenon sono ancora finite e, anche oggi, prepara uno dei suoi piatti raffinati e goduriosi, perfetto per il cenone di Capodanno o il pranzo del Primo. Vediamo come preparare il. Ingredienti 600 g pasta mista, 300 g piselli, 1,5 kg pomodori datterini, 1 cipolla, 4 salsicce 500 ml latte, 50 g farina, 50 g burro, 60 g formaggio grattugiato, 60 g caciocavallo affumicato Salsa: 500 ml panna, 70 g provola affumicata prezzemolo, porri fritti Procedimento Prepariamo il sugo: facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio. Uniamo i pomodori a metà e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. A fine cottura, frulliamo con il mixer ad immersione. In un altro tegame, facciamo soffriggere la cipolla sgranata, senza ...