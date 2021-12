È morto Mauro da Mantova, il no vax famoso per i suoi interventi a La Zanzara (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, è morto lunedì sera all’ospedale Borgo Trento di Verona in cui era ricoverato da inizio dicembre dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito all’infezione da Covid. L’uomo, molto noto nell’etere per i suoi interventi negazionisti, no vax e cospirazionisti a La Zanzara, Radio 24, si è spento nel letto del nosocomio veneto. A darne notizi è stato David Parenzo su Twitter. E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) December 28, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Maurizio Buratti, meglio conosciuto comeda, èlunedì sera all’ospedale Borgo Trento di Verona in cui era ricoverato da inizio dicembre dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito all’infezione da Covid. L’uomo, molto noto nell’etere per inegazionisti, no vax e cospirazionisti a La, Radio 24, si è spento nel letto del nosocomio veneto. A darne notizi è stato David Parenzo su Twitter. E’ieri sera alle 22 nell’ospedale di Veronada. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) December 28, ...

