“È morto” Maradona | una nuova tragedia si abbatte sulla famiglia | fatale un malore in casa

(Di martedì 28 dicembre 2021) Unasi è abbattuta. Poco più di un anno fa se n’è andato per sempre Diego Armandoe ora un nuovo gravissimo lutto si è verificato nelle scorse ore. Stando a quanto riferito da ‘Fanpage.it’, che è riuscito a contattare alcune fonti mediche, un parente molto stretto dell’ex campione del Napoli è deceduto a causa di un infarto. La morte si è verificata alle 11.50 della mattinata di martedì 28 dicembre, mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Soltanto pochi giorni fa laaveva salutato con grande entusiasmo una notizia di gossip, riguardante la figlia di Diego, Giannina. Lei e Daniel Osvaldo si sposeranno: “Lui le ha chiesto la mano in un ristorante di Buenos Aires, in ...

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - rtl1025 : ?? E' morto #HugoMaradona, fratello di Diego #Maradona. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli… - Affaritaliani : Maradona, morto il fratello Hugo: aveva 52 anni, era rimasto a vivere a Napoli - tuttoatalanta : È morto Hugo Maradona: il fratello del Pibe si è spento a 52 anni a causa di un infarto -

Hugo, fratello di Diego Armando, èoggi, 28 dicembre per arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto alle 11.50 di questa mattina. L'uomo, 52 anni, viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, provincia di Napoli. Hugo ...E'Hugo, fratello di Diego. Hugo, il minore dei fratelli, era rimasto a vivere a Napoli ed è scomparso stanotte per una crisi cardiaca a 52 anni nella sua casa a Monte di Procida, ...Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro Diego Armando, è morto all'età di 52 anni a causa di un arresto cardiaco: vita e carriera Hugo Maradona, fratello del 'Pibe de Oro' Diego Armando Mara ...