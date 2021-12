“È la tua copia”. Nathaly Caldonazzo, ecco la bellissima figlia Mia: età, foto, chi è il padre (Di martedì 28 dicembre 2021) L’abbiamo conosciuta attraverso il piccolo schermo, in diversi e memorabili contesti, e anche nelle varie testate di gossip che negli anni hanno raccontato i suoi trascorsi sentimentali. Prima fra tutti la relazione con Massimo Troisi (1953-1994), Nathaly Caldonazzo era 24enne. Poi quella col padre della figlia Mia, Riccardo Sangiuliano. L’imprenditore napoletano, specializzato in finanza aziendale, ha rapito il cuore di Nathaly Caldonazzo dai primi anni Duemila fino al 2016. In questo importante lasso di tempo la coppia ormai divisa, ma in buoni rapporti per il bene della famiglia, è venuta al mondo la loro ragione di esistere. La loro meravigliosa figlia Mia Sangiuliano. Nathaly Caldonazzo, chi è la figlia ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 dicembre 2021) L’abbiamo conosciuta attraverso il piccolo schermo, in diversi e memorabili contesti, e anche nelle varie testate di gossip che negli anni hanno raccontato i suoi trascorsi sentimentali. Prima fra tutti la relazione con Massimo Troisi (1953-1994),era 24enne. Poi quella coldellaMia, Riccardo Sangiuliano. L’imprenditore napoletano, specializzato in finanza aziendale, ha rapito il cuore didai primi anni Duemila fino al 2016. In questo importante lasso di tempo la coppia ormai divisa, ma in buoni rapporti per il bene della famiglia, è venuta al mondo la loro ragione di esistere. La loro meravigliosaMia Sangiuliano., chi è la...

Advertising

MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Delusi dai regali di Natale? Fattene un altro... GRATIS!!!?? Solo il 28, 29 e il 30 dicembre, solo per 3 giorni clicca e s… - RobertoSabatino : ?? nei post partita era sempre uno spettacolo ascoltare Il Professore ?? acquista la tua copia di #raccontamiilprof… - homesickfeel : @guardoamiciii2 in realtà è semplicissimo in privato io ti mando la mia mail di itunes e tu mi mandi la tua e regal… - ambramarconcini : @homesickfeel se sei interessat* scrivimi in privato la tua mail di iTunes, così posso farti arrivare la copia regalata!????? - ambramarconcini : @LepietrediAlex scrivimi in privato la tua mail per ricevere la copia regalata!????????? -