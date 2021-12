È arrivato il giorno del Pnrr (Di martedì 28 dicembre 2021) Oggi il 28 dicembre è il giorno del Programma nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Entro la mezzanotte deve essere inviata alla Commissione europea la documentazione (tra cui un rapporto sintetico – ma completo) per la richiesta di pagamento della prima rata da 24,1miliardi (i 24,9 miliardi ricevuti il 13 agosto erano un prefinanziamento ossia un anticipo). I funzionari di Bruxelles hanno fatto intendere che qualche giorno di ritardo non sarà un grave danno. Tuttavia, è importante che l’Italia arrivi a questo primo appuntamento nei termini ed in regola. A Via Venti Settembre, le luci sono rimaste accese sino a notte alta proprio in quanto dirigenti e funzionari sono consapevoli dell’importanza di rispettare la scadenza. La documentazione da allegare alla richiesta non è solo contabile ma, come si è accennato, deve includere ... Leggi su formiche (Di martedì 28 dicembre 2021) Oggi il 28 dicembre è ildel Programma nazionale di ripresa e resilienza (). Entro la mezzanotte deve essere inviata alla Commissione europea la documentazione (tra cui un rapporto sintetico – ma completo) per la richiesta di pagamento della prima rata da 24,1miliardi (i 24,9 miliardi ricevuti il 13 agosto erano un prefinanziamento ossia un anticipo). I funzionari di Bruxelles hanno fatto intendere che qualchedi ritardo non sarà un grave danno. Tuttavia, è importante che l’Italia arrivi a questo primo appuntamento nei termini ed in regola. A Via Venti Settembre, le luci sono rimaste accese sino a notte alta proprio in quanto dirigenti e funzionari sono consapevoli dell’importanza di rispettare la scadenza. La documentazione da allegare alla richiesta non è solo contabile ma, come si è accennato, deve includere ...

