Dwayne Johnson e il tenero Natale con la mamma Ata | ecco cosa le ha regalato VIDEO

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ail lato piùdiè venuto fuori quando ha consegnato il suo regalo allaAta."The Rock"ha trascorso ilcon la sua famiglia, anche con la suaAta, alla quale ha fatto un dono speciale facendola rimanere a bocca aperta. Ata, infatti, ha trascorso ilcone la sua famiglia, con le sue figlie Simone, Jasmine e Tiana, e ha ricevuto un regalo davvero enorme da parte del figlio, come vediamo nelpubblicato su Instagram. Per dimostrare il suo grande amore alla, The Rock le hauna Cadillac nuova di zecca, un regalo ...

Advertising

silvertongue77 : @margheisi Il mio amico Federico ne ha tre. Tundra, Dwayne “The Rock” Johnson e Tyson. - Hey_Matheo : @peterbottom_ basicamente dwayne johnson pero con cabello bonito - browncis1 : Secondo voi sono veramente Dwayne Johnson? - OnlyJavivi : @mirian_b_00 ahora se viene look Dwayne johnson uwu - marcantonio_88 : Plot twist: DJ HK è una sigla dietro cui si cela Dwayne Johnson che va a Hong Kong e diventa tutto un film di menar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dwayne Johnson

Movieplayer.it

@therock Follower: 284 milioni 4. Ariana Grande @arianagrande Follower: 285 milioni 3. Kylie Jenner @kyliejenner Follower: 293 milioni 2. Lionel Messi @leomessi Follower: 294 ...... Doctor Strange in the Multiverse of Madness Nuove performance più attese del 2022 Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), The Batman(Black Adam), Black Adam Christian Bale (Gorr the ...A Natale il lato più tenero di Dwayne Johnson è venuto fuori quando ha consegnato il suo regalo alla mamma Ata. Dwayne "The Rock" Johnson ha trascorso il Natale con la sua famiglia, anche con la sua m ...The Rock ha pubblicato un video in cui mostra la consegna di un regalo molto speciale per sua madre: ecco la reazione e il post.