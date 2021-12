Dubbi sul ricovero di Charlene di Monaco: profondo esaurimento ma si vocifera anche altro (Di martedì 28 dicembre 2021) Charlene di Monaco resta in clinica lontana dai suoi bambini ma alle parole del principe Alberto si aggiungono altri Dubbi. Charlene Wittstock è ricoverata in una clinica in Svizzera, sembra che il luogo scelto per la sua ripresa non sia più così segreto; sembra si tratti di una struttura specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Ed è qui che arrivano nuove insinuazioni sullo stato di salute di Charlene di Monaco, che non trovano alcuna conferma ufficiale. Il principe Alberto di Monaco ha parlato di profondo esaurimento fisico ed emotivo ed è Dagospia ad aggiungere altro, a ipotizzare problemi alimentari, quelli riferiti da amici della principessa che per sei mesi non avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 dicembre 2021)diresta in clinica lontana dai suoi bambini ma alle parole del principe Alberto si aggiungono altriWittstock è ricoverata in una clinica in Svizzera, sembra che il luogo scelto per la sua ripresa non sia più così segreto; sembra si tratti di una struttura specializzata nella riabilitazione e nella cura delle dipendenze di ogni tipo. Ed è qui che arrivano nuove insinuazioni sullo stato di salute didi, che non trovano alcuna conferma ufficiale. Il principe Alberto diha parlato difisico ed emotivo ed è Dagospia ad aggiungere, a ipotizzare problemi alimentari, quelli riferiti da amici della principessa che per sei mesi non avrebbe ...

Advertising

MatteoDiLallo : RT @pills_ofscience: Ma per dei dubbi sul virus nuovo che si temeva potesse essere tra i pochi agenti infettivi in grado di scatenare l'ADE… - Marta42591029 : RT @iperesilienza: pensa insinuare dubbi tra soleil, manila e tutti i concorrenti, quando hai basato il tuo percorso sul twerk e a fare la… - iperesilienza : pensa insinuare dubbi tra soleil, manila e tutti i concorrenti, quando hai basato il tuo percorso sul twerk e a far… - RICCO_FEDE_J : @Marco562017 Ciao; tu come Juve non saresti dubbioso sul fare un contratto lungo a Paulo? Io penso che una ragionev… - Gian19721 : @mirkonicolino Triennale si,valutazione corretta sul corriere dei piccoli non perdiamo tempo. Certo i dubbi ora dop… -