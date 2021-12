Dove vedere lo slalom femminile di Lienz del 29 dicembre in TV (Di martedì 28 dicembre 2021) Terminata la pausa natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino riprende a Lienz, in Austria, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre rispettivamente con il gigante e lo slalom femminile. Le azzurre proveranno ad approfittare dell’assenza della campionessa Mikaela Shiffrin, che al momento si trova al comando della generale. L’atleta statunitense è stata costretta a saltare il doppio appuntamento di Lienz a causa della positività al Covid-19: la sua assenza tra le nevi del Tirolo orientale potrebbe trasformarsi in un’ottima occasione per le nostre azzurre in ottica podio e, perché no, vittoria. A seguire tutto quello da sapere su Dove vedere lo slalom femminile di Lienz di mercoledì 29 dicembre e gli orari ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 dicembre 2021) Terminata la pausa natalizia, la Coppa del Mondo di sci alpino riprende a, in Austria, martedì 28 e mercoledì 29rispettivamente con il gigante e lo. Le azzurre proveranno ad approfittare dell’assenza della campionessa Mikaela Shiffrin, che al momento si trova al comando della generale. L’atleta statunitense è stata costretta a saltare il doppio appuntamento dia causa della positività al Covid-19: la sua assenza tra le nevi del Tirolo orientale potrebbe trasformarsi in un’ottima occasione per le nostre azzurre in ottica podio e, perché no, vittoria. A seguire tutto quello da sapere sulodidi mercoledì 29e gli orari ...

Advertising

stefani81326863 : @antidisagio1 @robkerkira @coma_girl Vedere una cosa non mi impedisce di preoccuparmi per un'altra. Il fatto che pe… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | #NoTimeToDie, #AQuietPlace2, #TheFather, #MadresParalelas, #QuiRidoIo. Volete rivedere i migliori film de… - thinlwt : RT @hrstyles_: Io mando fiera il video a @thinlwt dove le faccio vedere come ho messo bene le luci nel pino. Lei: - PaoloAdobati1 : @flayawa @durezzadelviver Anche io ho visto un film dove a seconda della prospettiva da cui lo si interpreta, tutte… - CHILI_IT : RT @TheHotCorn_: FRESHLY POPPED | #NoTimeToDie, #AQuietPlace2, #TheFather, #MadresParalelas, #QuiRidoIo. Volete rivedere i migliori film de… -