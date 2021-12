Dopo la musica 3D e la musica 4D, ecco la 8D (Di martedì 28 dicembre 2021) Dopo la musica 3D e la musica 4D è arrivata la musica 8D. Nel marzo del 2020 il brano “Ilomilo”, della giovane cantante Billie Eilish, ha fatto il giro dei social network a livello mondiale grazie ad remix che ha permesso alle persone di comprendere cos’è la musica in 8 dimensioni. L’audio 8D è essenzialmente un effetto applicato a una traccia stereo in cui le canzoni sono state modificate con un riverbero chiamato “spaziale” e mixate tra loro per far sembrare che l’audio sia attorno all’ascoltatore. Questa esperienza può essere provata solo indossando delle cuffie da studio oppure utilizzando degli auricolari bluetooth, come le Freebuds 4i huawei, in grado di isolare la maggior parte dei suoni esterni e in grado quindi di creare ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 dicembre 2021)la3D e la4D è arrivata la8D. Nel marzo del 2020 il brano “Ilomilo”, della giovane cantante Billie Eilish, ha fatto il giro dei social network a livello mondiale grazie ad remix che ha permesso alle persone di comprendere cos’è lain 8 dimensioni. L’audio 8D è essenzialmente un effetto applicato a una traccia stereo in cui le canzoni sono state modificate con un riverbero chiamato “spaziale” e mixate tra loro per far sembrare che l’audio sia attorno all’ascoltatore. Questa esperienza può essere provata solo indossando delle cuffie da studio oppure utilizzando degli auricolari bluetooth, come le Freebuds 4i huawei, in grado di isolare la maggior parte dei suoni esterni e in grado quindi di creare ...

