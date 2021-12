Don't Look Up: Netflix annuncia la serie di podcast 'The Last Movie Ever Made' (Di martedì 28 dicembre 2021) Il dietro le quinte della genesi di Don't Look Up verrà raccontato da Netflix nella serie di podcast 'The Last Movie Ever Made'. Dopo il successo di Don't Look Up, approdato su Netflix la vigilia di Natale, la piattaforma streaming ha annunciato l'arrivo di "The Last Movie Ever Made", una serie di podcast che offrirà uno sguardo dietro le quinte del film comico e catastrofico dello scrittore e regista Adam McKay. La serie di podcast sarà composta da sei episodi e debutterà con la prima puntata il 7 gennaio 2022. Insieme a uno sguardo al processo di produzione del film ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Il dietro le quinte della genesi di Don'tUp verrà raccontato danelladi'The'. Dopo il successo di Don'tUp, approdato sula vigilia di Natale, la piattaforma streaming hato l'arrivo di "The", unadiche offrirà uno sguardo dietro le quinte del film comico e catastrofico dello scrittore e regista Adam McKay. Ladisarà composta da sei episodi e debutterà con la prima puntata il 7 gennaio 2022. Insieme a uno sguardo al processo di produzione del film ...

