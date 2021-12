Don't Look Up: Leonardo DiCaprio spiega il film: "Una analogia della cultura moderna" (VIDEO) (Di martedì 28 dicembre 2021) Leonardo DiCaprio ha recentemente spiegato il significato di Don't Look Up in un nuovo VIDEO di Netflix definendo il film come 'una analogia della cultura moderna'. Leonardo DiCaprio, durante una nuova edizione VIDEO di Netflix film Club, ha descritto il suo personaggio di Don't Look Up parlando anche di ciò che rappresenta la sua ultima pellicola nel quadro più ampio della società moderna e del mondo occidentale. DiCaprio inizia spiegando che il film, in poche parole, è "un'analogia della cultura ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021)ha recentementeto il significato di Don'tUp in un nuovodi Netflix definendo ilcome 'una'., durante una nuova edizionedi NetflixClub, ha descritto il suo personaggio di Don'tUp parlando anche di ciò che rappresenta la sua ultima pellicola nel quadro più ampiosocietàe del mondo occidentale.iniziando che il, in poche parole, è "un'...

