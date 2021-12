Don’t look up, il nuovo film di DiCaprio ci ha fatto sinceramente spaventare, smaccatamente sghignazzare e fatto politicamente riflettere (Di martedì 28 dicembre 2021) Sgomberiamo subito il campo da dubbi. Siamo fan assoluti di Don’t look up, il film diretto da Adam McKay, interpretato da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Un film che ci ha fatto sinceramente spaventare, smaccatamente sghignazzare e, udite udite, ci ha fatto politicamente riflettere. No, non la solita vecchia solfa del filmone impegnato hollywoodiano, qui siamo dalle parti di una satira farsesca e grottesca sul potere, declinata soprattutto nell’ambito comunicativo tra informazione mainstream e social. Intanto il plot che sembra uscito dal colmo dei colmi. Due astronomi di un’università statale del Michigan, anzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Sgomberiamo subito il campo da dubbi. Siamo fan assoluti diup, ildiretto da Adam McKay, interpretato da Leonardoe Jennifer Lawrence. Unche ci hae, udite udite, ci ha. No, non la solita vecchia solfa delone impegnato hollywoodiano, qui siamo dalle parti di una satira farsesca e grottesca sul potere, declinata soprattutto nell’ambito comunicativo tra informazione mainstream e social. Intanto il plot che sembra uscito dal colmo dei colmi. Due astronomi di un’università statale del Michigan, anzi ...

