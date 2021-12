(Di martedì 28 dicembre 2021) Un'improvvisarischiava di mettere in pericolo la vita di unadi 33 anni e della bambina che portava in grembo ma, grazie a unneurochirurgico d'urgenza combinato al ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Una donna incinta e sua figlia di 3 anni sono state evacuate nella notte da #SeaWatch3 Sulla nostra nave ci sono… - SeaWatchItaly : ?? 4 persone sono state evacuate stanotte da #SeaWatch3: una giovane donna incinta, sua sorella minorenne, un uomo c… - MSF_ITALIA : La #GeoBarents è diretta ad #Augusta che sarà il porto sicuro di sbarco per le 558 persone sopravvissute. Tra loro… - ilcirotano : Una donna incinta è stata operata al cervello durante il parto - - infoitinterno : Donna incinta colpita da lesione cerebrale, cesareo e intervento al cervello in contemporanea: salve mamma e figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Donna incinta

colpita da lesione cerebrale, cesareo e intervento al cervello eseguiti in contemporanea Laera alla 31esima settimana di una gravidanza decorsa senza problemi fino a quando non ...28/12/2021 - 20:30 Nella serata di martedì la Geo Barents ha attraccato al porto di Augusta, dove le 558 persone verranno sbarcate entro le prossime ore. Tra queste, unadi 8 mesi, minori non accompagnati di appena 12 anni e persone che hanno subito violenze sessuali e abusi di ogni genere. Nelle stesse ore, le 440 persone a bordo della Sea - Watch 3, ...È stato assegnato un “porto sicuro” alla nave di Medici Senza Frontiere Geo Barents: le autorità italiane faranno sbarcare i 558 migranti a bordo, tra cui molti minori, ad Augusta. L’imbarcazione è ar ...Una donna di 38 anni è stata colpita da infarto mentre era iu attesa di un bambino, all'ottavo mese di gravidanza. Il tempestivo intervento dei sanitari dell'ospedale di Sanremo, alla vigilia di Natal ...