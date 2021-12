Dolci e pandori al carcere di Paola dall’associazione Jole Santelli (Di martedì 28 dicembre 2021) “Come associazione ‘Jole Santelli’ abbiamo voluto donare solidarietà e speranza ai detenuti e ringraziare il personale della polizia penitenziaria”. Paola e Roberta Santelli hanno riproposto anche quest’anno uno degli appuntamenti che più stava a cuore a Jole Santelli. Come amava fare ogni Natale la presidente della regione Calabria scomparsa nel 2020, le sue sorelle, a nome dell’associazione ‘Jole Santelli’, hanno portato quest’anno al carcere di Paola Dolci e pandori natalizi. “Il 28 dicembre, giorno del suo compleanno, Jole era solita festeggiare donando Dolci ai detenuti e al personale della polizia penitenziaria -spiegano Paola e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) “Come associazione ‘’ abbiamo voluto donare solidarietà e speranza ai detenuti e ringraziare il personale della polizia penitenziaria”.e Robertahanno riproposto anche quest’anno uno degli appuntamenti che più stava a cuore a. Come amava fare ogni Natale la presidente della regione Calabria scomparsa nel 2020, le sue sorelle, a nome dell’associazione ‘’, hanno portato quest’anno aldinatalizi. “Il 28 dicembre, giorno del suo compleanno,era solita festeggiare donandoai detenuti e al personale della polizia penitenziaria -spieganoe ...

Advertising

StraNotizie : Dolci e pandori al carcere di Paola dall'associazione Jole Santelli - TeleRompo : Un tempo (stavo per dire 'ai miei tempi'...) la festa della cioccolata era la Pasqua, e col Natale non ci azzeccava… - federicaaax_ : c'è una quantità esagerata di dolci, pandori, panettoni biscotti e cioccolatini in casa mia che non so come fare a… - Ietturenotturne : ho appena finito di mangiare, ora iniziano i dolci e pandori - JaneElle800 : @_sephilm In Calabria dove sto io, il 24 sera pesce: baccalà, ma anche frutti di mare, salmone, pane abbrustolito c… -