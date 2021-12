Divertirsi in pista è il segreto di Bagnaia (Di martedì 28 dicembre 2021) I piloti di MotoGP e i vari Team si stanno preparando per il mondiale 2022. Quest’anno il titolo iridato lo ha vinto Fabio Quartararo che però non è stato l’unico protagonista del campionato. Pecco Bagnaia infatti, gli ha dato molto filo da torcere e il prossimo anno cercherà di mettere in pratica un insegnamento trasmessogli da Vale: Divertirsi in pista. Tecnica MotoGP: Aprilia a misura di Vinales Divertirsi in pista: è questo il segreto di Pecco Bagnaia? “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vista”. Recita così una famosa massima del filosofo cinese Confucio e non ci potrebbe essere cosa più vera. Vale in tutti i campi lavorativi e ovviamente anche nello sport professionistico. Pecco Bagnaia ha deciso di seguire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 dicembre 2021) I piloti di MotoGP e i vari Team si stanno preparando per il mondiale 2022. Quest’anno il titolo iridato lo ha vinto Fabio Quartararo che però non è stato l’unico protagonista del campionato. Peccoinfatti, gli ha dato molto filo da torcere e il prossimo anno cercherà di mettere in pratica un insegnamento trasmessogli da Vale:in. Tecnica MotoGP: Aprilia a misura di Vinalesin: è questo ildi Pecco? “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vista”. Recita così una famosa massima del filosofo cinese Confucio e non ci potrebbe essere cosa più vera. Vale in tutti i campi lavorativi e ovviamente anche nello sport professionistico. Peccoha deciso di seguire ...

